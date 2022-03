Rosjanie sięgają po Toczki. Brakuje nowoczesnego sprzętu?

Rosyjska agresja na Ukrainę przebiega w niespodziewany sposób. Rosjanie zdają się mierzyć z niewiarygodnie dużą liczbą problemów logistycznych i organizacyjnych. Najnowsze doniesienia medialne mówią o tym, że armii agresora brakuje nowoczesnego uzbrojenia. W związku z tym armia rosyjska miała sięgnąć po wysłużone Toczki do atakowania ukraińskich celów.

"Ukraiński wywiad informuje, że Rosjanie rozmieszczają systemy rakietowe Toczka-U, w celu użycia ich do ataku na Kijów. I brzmi to dziwnie. Byłem pewien, że Rosjanie biorą toczki za przestarzałe i dawno temu celowali w wycofanie ich. Kończą im się Kalibry i Iskandery, czy co?" - napisał Ponomarenko.