Sekretna broń Rosjan. Ma utrudniać strącanie rakiet Iskander

Wspomniane wabiki przypominają wyglądem przypominają rzutkę do darta. Tajemnicze elementy rakiet systemu Iskander-M zostały dostrzeżone na początku marca, ale ich przeznaczenie było dotąd nieznane. Szerszą uwagę zwróciła na nie organizacja Collective Awareness to Unexploded Ordnance (CAT-UXO), która zajmuje się zbieraniem informacji i podnoszeniem świadomości na temat zagrożeń związanych z materiałami wybuchowymi.

Oficjalny zasięg rakiet Iskander-M wynosi 415 km, ale nieoficjalnie jest kilkadziesiąt km większy. Pociski mogą osiągać pułap do 50 km. Charakteryzują się również dużą prędkością wynoszącą nawet 6-7 Mach (od ok. 7350 km/h do ok. 8600 km/h).