Pistolet Zbigniewa Ziobry. Oto, co minister skrywa za paskiem spodni

Podczas wizyty ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, uchwycono że minister nosi za paskiem pistolet. Posiada go całkowicie legalnie. Minister ma bowiem pozwolenie na broń do celów sportowych . Umożliwia ono noszenie przy sobie nawet naładowanej broni. Warunkiem jest tylko skryte przenoszenie jej pod ubraniem.

Sporo osób komentujących zdarzenie podnosi kwestię nieodpowiedzialnego noszenia broni za paskiem bez kabury i boi się ryzyka niekontrolowanego wystrzału, ale jak bliżej się przyjrzymy, to nie widać tutaj większego zagrożenia.

Pistolet wyglądający na któryś modeli Glocka, który jest dość popularny na polskim rynku. Może to być jedna z generacji Glocka 17, bardziej kompaktowego 19 lub jeden z licznych tureckich modeli mocno inspirowanych austriackim oryginałem, np. od Canika.

Pistolety GLOCK są bardzo popularną konstrukcją wśród policjantów i żołnierzy na całym świecie i były pierwszą konstrukcją, która spopularyzowała stosowanie polimerów jako materiału szkieletu pistoletów. To pozwoliło znacznie zmniejszyć masę w porównaniu do konstrukcji wykorzystujących szkielet z aluminium. Przykładowo, rozładowany GLOCK 17 bez magazynka waży zaledwie 705 g, a np. Beretta 92 FS to już 945 g.