Radosław Sikorski w Ukrainie. Pozował z otrzymanym w prezencie granatnikiem

To, co trzymał w rękach Radosław Sikorski to granatnik przeciwpancerny RPG-27 lub bazujący na nim termobaryczny RShG-1. Pierwszy został wprowadzony do służby pod koniec lat 80. XX wieku, a drugi okolicy 2000 roku.

Jest to prosta niekierowana konstrukcja jednorazowa, czyli działająca wedle "zasady wystrzel i wyrzuć" kalibru 105 mm o zasięgu do 200 m. Masa wyrzutni to około 8 kg i wykorzystuje ona bardzo proste składane mechaniczne przyrządy celownicze. Rosyjski granatnik także nie jest bezpieczny do użycia z pomieszczeń w stosunku do licznych konstrukcji z Zachodu pokroju np. RGW90.