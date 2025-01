Prezydent Ukrainy podał liczby. Sojusznikowi Rosji puściły hamulce

Ze słów Zełenskiego wynika, że w 2024 r. sojusznicy z Europy przekazali Ukrainie ok. 1 mln pocisków artyleryjskich kal. 155. Nawet dodając do tego pociski produkcji ukraińskiej nie udało się jednak dorównać temu, co Korea Północna zaoferowała Rosji, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekazała armii Putina ok. 3,7 mln pocisków artyleryjskich.