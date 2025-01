Putin wyciągnie asa z rękawa? Rosjanie latami czekali na tę broń

Pierwszy operacyjny pułk obrony przeciwrakietowej S-500 Prometeusz ma zostać skierowany do obrony Mostu Krymskiego. To najnowsza tego tupu broń Rosjan, którą władze w Moskwie wielokrotnie przedstawiały jako wielkie osiągnięcie tamtejszego przemysłu zbrojeniowego. Przypominamy, co o niej wiadomo.