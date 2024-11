Prawda wyszła na jaw. Tak Rosjanie uczą Koreańczyków

Bezzałogowce stały się symbolem wojny w Ukrainie, są wykorzystywane na masową skalę przez obydwie strony konfliktu. Bardzo często chodzi o niewielkie drony FPV (first person view) działające na zasadzie broni kamikadze. To bezzałogowce z wbudowaną kamerę zapewniające podgląd na żywo w czasie rzeczywistym aż do momentu uderzenia w cel. Często są to komercyjne drony zmodyfikowane na potrzeby strać przede wszystkim poprzez dodanie materiałów wybuchowych. Sprzęt tego typu może być wykorzystywany również wielokrotnie, jeśli zamiast do uderzenia w cel służy do zrzucania na niego granatów lub bomb. W Ukrainie w taki sposób niszczone są nawet czołgi, co potwierdzają nagrania z frontu.