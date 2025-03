Zamówili niemal setkę F‑35. W ostatniej chwili zrezygnują?

"Rząd Kanady powinien potraktować ostatnie doświadczenia Ukrainy jako wyraźne ostrzeżenie i anulować planowany zakup myśliwców F-35. Problem polega tutaj na tym, że Kanada nigdy nie będzie miała pełnej kontroli nad wysoce skomputeryzowanymi samolotami. Lockheed Martin, który produkuje F-35, zawsze odmawiał udostępnienia pełnego kodu źródłowego zagranicznym klientom, w tym bliskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych" - napisał Byers w swojej analizie na portalu dziennika "The Globe and Mail".

Ekspert precyzuje, że "wyłączenie" F-35 nie oznaczałoby ich całkowitego unieruchomienia, ale znaczne zmniejszenie możliwości bojowych. Głównie w zakresie określania celów misji i identyfikowanych zagrożeń, a także zdolności F-35 w zakresie świadomości sytuacyjnej. Jak wskazali analitycy Defense Express odnoszący się do obaw Kanadyjczyków, w praktyce to np. brak opcji prowadzenia walki elektronicznej i zdolności do skutecznego reagowania na wrogie rakiety i radary, co skutecznie neutralizuje F-35 na współczesnym polu walki.