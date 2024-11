Powrót ukraińskiej "wizytówki przeciwpancernej". Rosyjski czołg T‑72 bez szans

Ukraińcy poza wykorzystywaniem sprzętu zachodniego oraz improwizowanego wciąż mają także swoje własne konstrukcje. Do tej grupy należy m.in. ppk Stugna-P, której zmniejszona widoczność w ostatnich latach jest wynikiem lepszej cenzury operacyjnej Ukraińców (mniej nagrań z frontu trafia do sieci) oraz wyczerpania zapasów przedwojennych. Warto zaznaczyć, że produkcja nowych egzemplarzy Stugny-P jest prowadzona, ale w pełni nie pokrywa potrzeb.

Na poniższym nagraniu widać jak ukraińska obsługa najprawdopodobniej ziemianki na jakimś wzgórzu zdalnie odpala wyrzutnię do rosyjskiego czołgu najpewniej z rodziny T-72. Pierwszy pocisk trafił w cel, ale pancerz przetrwał, więc po przeładowaniu wyrzutni odpalony został następny. Ten już się przebił i wywołał katastrofalny pożar wewnątrz czołgu.

Stugna-P to podstawowy system uzbrojenia przeciwpancernego Ukrainy, który przeszedł na służbę w 2011 roku. Początkowo rozwijano go we współpracy z Białorusią, ale ostatecznie stworzono wersję opartą wyłącznie na ukraińskich komponentach.