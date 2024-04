FlyEye dla polskiej armii. Dostawy systemów jeszcze w tym roku

Dostawy bezzałogowców zostaną zrealizowane do końca 2024 r. Warto przypomnieć, że w listopadzie 2023 r. na wyposażenie Sił Zbrojnych RP trafiło pięć zmodernizowanych zestawów FlyEye. Na mocy umowy z grudnia 2022 r. zostały one unowocześnione do wersji FlyEye v 3.6 . Wprowadzone udoskonalenie obejmowały m.in. modyfikację systemów nawigacyjnych, wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa, a także integrację bezzałogowców ze Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ.

FlyEye to system w całości zaprojektowany i produkowany w Polsce przez WB Electronics S.A. Obecnie korzystają z niego Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna oraz formacje mundurowe innych państw. Urządzenie jest przedstawiane jako wielozadaniowe. FlyEye może służyć m.in. do: obserwowania pola walki, kierowania ognia artylerii, patrolowania granic, czy monitorowania infrastruktury krytycznej. Lista jego możliwości na tym się jednak nie kończy.

Drony tego typu mają długość 1,8 m, masę 12 kg i rozpiętość skrzydeł sięgającą 3,6 m. Ich zasięg operacyjny szacuje się na 50 km. Bezzałogowce mogą poruszać się z prędkością ok. 120 km/h. Ich dużą zaletą jest gotowość do startu w zaledwie 10 minut, co ułatwia modułowa konstrukcja. Dodatkowo do wystrzelenia FlyEye nie potrzeba dodatkowych urządzeń. Pilot może zrobić to "z ręki", co tak naprawdę daje nieograniczone możliwości. Urządzenie można wystrzelić z dowolnego miejsca, nawet z jednostki pływającej. W skład zestawu BSP FlyEye wchodzą: