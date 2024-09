Plecak ucieczkowy. Czym jest i co powinien zawierać?

Plecak ucieczkowy ma zapewnić zasoby, które pozwolą zabezpieczyć siebie i/lub swoją rodzinę w przypadku nagłej sytuacji. Zakłada się, że znajdujące się w nim rzeczy ułatwią przeżycie w krótkim okresie - do 72 godzin, czyli trzech dni. Zazwyczaj jest to czas potrzebny służbom na odnalezienie i dotarcie do osób potrzebujących pomocy lub ewakuacji.