"Potwór z Głogowa". Ratuje powodzian w południowo-zachodniej Polsce

Są to wyspecjalizowane pompy przeznaczone do wypompowywania zanieczyszczonej wody powodziowej zawierającej szlam czy obiekty o średnicy do 114 mm. Te nie są rzadkością, ponieważ woda powodziowa zawiera mnóstwo gałęzi czy gruzu w postaci np. wyrwanej z chodników kostki brukowej. Wystarczy spojrzeć na to co pozostawiła po sobie wodza w Kłodzku.