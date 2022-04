Amerykanie pokażą jak używać haubic. To kolejna forma wsparcia dla ukraińskiej armii

Reuters, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Departamentu Obrony USA, informuje, że w najbliższych dniach amerykańscy żołnierze rozpoczną szkolenia ukraińskich artylerzystów w zakresie obsługi haubic kal. 155 mm . To broń, która trafiła do Ukrainy w ramach kolejnej transzy wsparcia militarnego od Stanów Zjednoczonych. Z niepotwierdzonych doniesień wynika, że szkolenia mogą się odbywać m.in. w Polsce oraz Rumunii.

Haubice kal. 155 mm to część pakietu pomocy militarnej dla Ukrainy. Stany Zjednoczone przekazały ukraińskiej armii łącznie 18 haubic i 40 tys. pocisków artyleryjskich. Nie doprecyzowano jednak czy jest to starszy system M198, czy jego następca, M777. M198, czyli amerykańska haubica holowana kal. 155 mm posiada lufę o długości ponad 6 metrów, a donośność w jej przypadku wynosi 22 tys. m (przy zwykłych pociskach) oraz 30 tys. m (przy pociskach z dodatkowym napędem rakietowym). Z kolei jej maksymalna szybkostrzelność to 4 strzały na minutę, a ciągła szybkostrzelność – 2 strzały na minutę. Haubica M198 waży 7163 kg, a do jej obsługi potrzeba 11 osób.