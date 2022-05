Atak zestawu S-300 na F-16. Izraelski samolot bez trudu uniknął trafienia

Do konfrontacji syryjskiej obrony przeciwlotniczej i izraelskich maszyn doszło po ataku, wykonanym przez Izrael na cele w rejonie Masjafu, położonego w północno-zachodniej części Syrii. Do wracających z misji F-16I Sufa odpalono co najmniej jeden pocisk (prawdopodobnie było ich więcej, ale jeden jest informacją potwierdzoną).