Starożytne zanieczyszczenia. Środowisko jest zatruwane od tysiącleci

Ślady działalności człowieka nie są obojętne dla otoczenia, a sam proces zanieczyszczania srodowiska rozpoczął się wiele tysięcy lat temu. Naukowcy z Niemiec i Grecji odkryli najstarsze ślady zanieczyszczenia ołowiem pochodzące z działalności człowieka, datowane na ok. 5,275 lat temu. Badania przeprowadzone na dnie Morza Egejskiego wykazały, że zanieczyszczenie to związane jest z produkcją srebra. Odkrycie to wskazuje na wyjątkowo rozwiniętą gospodarkę starożytnej Grecji.