Rosyjski snajper. Używa zdobycznego karabinu UR-10

Karabin jak to na dzisiejsze standardy przystało jest wyposażony w tłumik dźwięku. Ten co prawda nie wycisza wystrzału przy użyciu zwykłej amunicji ponaddźwiękowej, ale powoduje zmianę charakterystyki dźwięku, dzięki czemu trudniej zlokalizować strzelca. Ponadto tłumiki zazwyczaj polepszają też odrobinę celność broni oraz bardzo dobrze minimalizują błysk wystrzału oraz sygnaturę termiczną.

Jest to niezwykle ważne w nocy, gdzie przeciwnik dysponuje noktowizją bądź termowizją. Dodatkowo zajdziemy składany dwójnóg, na grzbietowej szynie montażowej został zamontowany celownik termowizyjny ARCHER TSA-7.

Polskie karabinki Grot w Ukrainie. To będzie ich chrzest bojowy

Jest to samopowtarzalny karabin wyborowy UR-10 produkowany przez firmę Zbroyar będący lokalnie wytwarzaną licencyjną produkcją karabinu Armalite AR-10. Te zostały wprowadzone do uzbrojenia w 2018 jako następca wysłużonych karabinów SWD. Produkcja karabinów UR-10 w większości odbywała się i zapewne to nie uległo zmianie w Ukrainie, aczkolwiek np. lufy pochodzą od amerykańskiego Daniel Defense.