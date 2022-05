Polskie Pioruny w akcji. Ukraińcy pokazali nagranie

PPZR ( Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy) Piorun to broń produkowana przez należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej firmę Mesko z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. W sieci pojawił się krótki materiał wideo, przedstawiający żołnierzy 95 . Samodzielnej Brygady Desantowo - Szturmowej , którzy niszczą za pomocą tych zestawów dwa rosyjskie drony. Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom Piorunów.

Pioruny stanowią głęboką modernizację pocisków PPZR Grom , które wprowadzono do służby w latach 90. XX w. (stąd drugim stosowanym oznaczeniem tej broni jest GROM-M). Zestaw, który znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego od 2019 r., posiada układ naprowadzania pasywnego na podczerwień.

Pioruny są w stanie zwalczać cele oddalone o 0,4 km do 6,5 km na pułapie od 10 m do 4 km. Ta cecha polskiej broni powoduje, że jest ona niezwykle groźna dla niżej lecących śmigłowców oraz bezzałogowych statków powietrznych. Piorun automatycznie naprowadza się na źródło promieniowania termicznego, co oznacza, że celuje w dany obiekt w oparciu o emitowane przez niego ciepło.