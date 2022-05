Polskie pioruny w akcji. Do sieci trafiły nagrania odpaleń

Zestawy PPZR Piorun produkowane przez Mesko okazały się skuteczne i mają już na koncie trochę celów pokroju m.in. samolotów szturmowych Su-25 bądź śmigłowców Ka-52 Aligator. Teraz pojawiły się nagrania z odpaleń do różnych celów w tym dronów Orłan-10 .

PPZR ( Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy) Piorun jest modernizacją pocisków PPZR Grom wprowadzonych do służby w latach 90. będących ulepszoną pochodną radzieckiego pocisku 9K38 Igła. Pioruny zostały wprowadzone do wyposażenia Wojska Polskiego w 2019 roku i sądząc po doniesieniach z frontu ukraińskiego, mają szansę na parę kontraktów eksportowych.

Pioruny mogą zwalczać cele oddalone maksymalnie o 6,5 km na pułapie do 4 km, a za naprowadzanie odpowiada głowica z sensorem IR (podczerwieni) trzeciej generacji wspartym sensorem UV (ultrafioletu), co ułatwia ignorowanie flar. Nie jest to sensor typu IR czwartej generacji (IIR) mogący "widzieć" termiczny obraz celu znany z nowszych wersji pocisków Mistral, ale głowica Pioruna jest na tyle czuła, że może się z powodzeniem naprowadzać na małe drony, które mają sygnaturę cieplną wielokrotnie niższą od śmigłowców.