Chwalą się bronią z Polski. Dumnie pozuje na zdjęciu

Polskie czołgi PT-91 to broń, która mimo usilnych starań Rosjan, jest trudna do wyeliminowania z walk. Spośród kilkudziesięciu przekazanych przez Warszawę maszyn tego typu , armia obrońców straciła najprawdopodobniej tylko jeden egzemplarz Twardego. Nic więc dziwnego, że Ukraińcy, kiedy tylko mogą, chwalą się na zdjęciach polskimi PT-91.

Co więcej, Rosjanom do tego stopnia zależy na wyłączeniu Twardych z walk, że jeszcze w ubiegłym roku tamtejsza Rosgwardia (Rosyjska Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej) opublikowała poradnik przedstawiający najsłabsze punkty Twardego. Miał on przedstawiać wskazówki, w jaki sposób skutecznie atakować PT-91. Rosjanie zwracali w nim uwagę, że Ukraińcy nie dysponują odpowiednią kadrą serwisantów oraz częściami zamiennymi, co miało działać na korzyść Rosjan.