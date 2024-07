Wersja ta jest przeznaczona do zwalczania celów na dużym zasięgu, bowiem jej donośność określa się na 300-3000 km. Sama głowica bojowa pocisku waży z kolei 8-9 t, co oznacza, że jest to najcięższy znany obecnie konwencjonalny pocisk balistyczny. Rozpędza się on do prędkości 10 Ma (ok. 11 tys. km/h) i zdaniem ekspertów jest zdolny do wywołania sztucznych trzęsień ziemi.