Porównał sprzęt z USA z rosyjskim. Wskazał decydujący czynnik

Chopra zauważa, że w zasadzie porównywanie Su-30 do F-16 nie jest do końca trafne. – To jak porównywanie jabłek i pomarańczy – wyjaśnia. Zwraca uwagę, że wydajność Su-30SM należy porównywać z F-15. Porównywanie F-16 ma natomiast sens w przypadku oceny zdolności MiG-ów-29.

Trudność w porównaniu F-16 i Su-30 wynika z faktu, iż rosyjska konstrukcja jest o wiele większą na tle amerykańskiej . W związku z tym jest to myśliwiec o wiele łatwiejszy do wykrycia nie tylko za pomocą radaru, ale też wizualnie. Zdaniem pilota Su-30 ma jednak przewagę nad F-16 w kontekście zwrotności przy dużych kątach natarcia i szybszym celowaniu z broni. – Su-30 wykazuje większą zwinność i przenosi większy ładunek – komentuje Chopra.

Szansa dla Ukraińców tkwi jednak według indyjskiego pilota w konkretnej strategii, która ma opierać się na szybkim zbliżeniu do przeciwnika i wystrzeleniu rakiety dalekiego zasięgu, a w dalszej kolejności powrocie do bazy. Ostatecznie jednak Chopra nie wypowiada się w tonie bardzo pochlebnym dla amerykańskich F-16 i mówi wprost, że w większości scenariuszy rosyjskie myśliwce mogą dla Ukraińców stanowić duże zagrożenie.

Przypomnijmy, że F-16, które trafią do ukraińskich sił zbrojnych, to konstrukcje o długości niespełna 10 m i rozpiętości skrzydeł ok. 15 m. Pod amerykańskim myśliwcem, który rozpędza się do prędkości ok. 2 Ma (ok. 2400 km/h), znalazło się miejsce na uzbrojenie montowane na dziewięciu węzłach uzbrojenia.