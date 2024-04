Ukraińcy chwalą polski czołg. Wskazują jeden element

Ukraińcy kilkukrotnie już chwalili się polskimi czołgami PT-91 Twardy , których Warszawa wysłała na front kilkadziesiąt egzemplarzy . Dotychczas Rosjanom udało się zniszczyć najprawdopodobniej tylko jedną maszynę tego typu – a przynajmniej do tej pory jest znane tylko jedno udokumentowane zniszczenie PT-91. Niewykluczone, że wysoka przeżywalność polskich maszyn jest zasługą elementu, który w reportażu kanału Armia TV z 17 kwietnia chwalili żołnierze na co dzień pracujący z pojazdami z Polski.

Czołgiści z Ukrainy zauważają, że polskie czołgi PT-91 Twardy mają o wiele lepszą ochronę i system wizyjny w porównaniu z radzieckimi odpowiednikami – a w zasadzie protoplastami PT-91, czyli czołgami T-72. Główny element, na który zwracają uwagę Ukraińcy, to pancerz reaktywny ERAWA, którego radzieckim odpowiednikiem jest Kontakt-1.

– Elementy pancerza pasują do siebie bardzo ciasno, małymi kostkami bardzo łatwo jest zabezpieczyć wieżę, pozostawiając jedynie niewielkie szczeliny. To lepsze niż radziecki Kontakt-1 – mówi jeden z żołnierzy. Rolą wspomnianego dodatku ERAWA jest zapewnienie ochrony przed pociskami nadlatującymi w kierunku Twardego. Kostki ERAWA neutralizują nawet tandemowe pociski kumulacyjne.

Ukraińscy czołgiści zwracają też uwagę na system ostrzegawczy Obra i połączony z nim system kierowania ogniem Drawa. Ten drugi jest natomiast wyposażony w kamerę termowizyjną, która znacznie zwiększa użyteczność PT-91 w trudnych warunkach (m.in. w działaniach w nocy). Kierowca polskiego czołgu skomentował również mobilność Twardego . Jego zdaniem wóz jest w stanie rozpędzić się nawet do prędkości 75 km/h. Nie bez znaczenia pozostaje też wysoka zwrotność PT-91, która pomaga w prowadzeniu działań zbrojnych. To z kolei zasługa mocniejszego względem T-72 silnika Wola S-12U, który generuje moc na poziomie 850 KM.

Uzbrojenie PT-91 to z kolei armata kal. 125 mm, która jest główną bronią do prowadzenia ostrzału. Dodatkowo na wyposażeniu polskiej maszyny są karabiny maszynowe kal. 12,7 mm oraz kal. 7,62 mm, których 3-osobowa załoga może używać do likwidowania słabo opancerzonych celów oraz piechoty.