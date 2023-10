Polacy w Izraelu. Polecą po nich wojskowe C-130 Hercules

"Z informacji, które teraz mamy, wynika, że tam około 200 polskich turystów oczekuje na powrót do Polski, w tym dzieci, wycieczka szkolna z Chełma. Oczywiście, wszyscy zostaną zabrani do Polski" - powiedział Błaszczak.

Już wcześniej, mniej więcej w południe w niedzielę, Błaszczak na platformie X przekazał informacje, że Wojsko Polskie jest w trakcie przygotowań do ewakuacji Polaków z Izraela. "Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - napisał.

Podczas niedzielnego briefingu przed siedzibą MON, minister poinformował, że trwają rozmowy z Grecją na temat ewentualnego ustanowienia "mostu ewakuacyjnego". "Jeśli będzie taka konieczność, to Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji CASY - do Polski" - przekazał szef MON.