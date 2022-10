C-130H Hercules. Kolejna maszyna z USA dotarła do Polski

Pierwszy C-130H dotarł do Polski w lipcu br. Kolejna z maszyn przyleciała do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy 18 października. Samolot docelowo trafi do 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Polska Zbrojna zaznacza, że C-130H są "o kilkanaście lat młodsze od Herculesów C-130E obecnie używanych przez polskie wojsko". Jak informował już Łukasz Michalik, te maszyny trafiły do naszego kraju w ramach programu bezzwrotnej pomocy wojskowej FMF (Foreign Military Financing) i były dostarczane w latach 2009-2012.