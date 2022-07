Herkulesy dla Polski. Pierwszy C-130H przyleci już w tym tygodniu

Pierwszy z pięciu pozyskanych w Stanach Zjednoczonych samolotów C-130H Hercules ma przylecieć do Polski już w tym tygodniu. Te średnie samoloty transportowe są produkowane przez Lockheed Aeronautical Systems Company, a ich główna rola sprowadza się do transportu i zrzutu wojsk oraz sprzętu wojskowego. Maszyny świetnie się do tego nadają, bo mogą startować i lądować nawet z nierównych i niewielkich pasów startowych.