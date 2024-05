Pancerny pojedynek. M2A2 Bradley ODS pokazał kto tu rządzi

Na poniższym nagraniu widać jak M2A2 Bradley ODS przyłapał na wysadzaniu desantu rosyjski gąsienicowy transporter opancerzony MT-LB i natychmiast rozpoczął jego ostrzał. Widać dość duże błyski co oznacza, że M2A2 Bradley ODS był załadowany amunicją odłamkowo-zapalającą M792 HEI-T .

Z kolei M2A2 Bradley to pojazd o masie 27 ton, możliwy do wyposażenia w specjalny pancerz reaktywny BRAT, który efektywnie zwiększa ochronę przed ręczną bronią przeciwpancerną z głowicami kumulacyjnymi i potrafi zatrzymać głowice stosowane w dronach Lancet-3 . Jego przedni pancerz może wytrzymać ostrzał z armat automatycznych kalibru 30 mm, natomiast boki są odporne na pociski wystrzelone z wielkokalibrowych karabinów maszynowych kal. 14,5×114 mm.

To zapewnia bwp M2A2 Bradley wysoki poziom ochrony dla trzyosobowej załogi i sześcioosobowego desantu. Z kolei uzbrojenie pozwala na zwalczanie szerokiego spektrum celów. Główną bronią jest armata automatyczna M242 Bushmaster kal. 25 mm, zdolna do strzelania amunicją przeciwpancerną i odłamkowo-zapalającą, z efektywnym zasięgiem do 2 km.