– To jest często powtarzane w samych Stanach Zjednoczonych: pomagać nie po to, by zniszczyć Rosję, ale po to by powstrzymać Rosję. Widać to na wielu przykładach, w tym w liczbie dostarczonych systemów uzbrojenia. Pomyślcie o systemach HIMARS, które wykazały się dużą efektywnością. Ukraina chciała otrzymać 300 wyrzutni, ale do tej pory otrzymała nieco mniej niż 48. Pamiętajmy też o opóźnieniach w dostawie F-16, ograniczeniach użycia ATACMS. Ponadto Stany Zjednoczone dały jasno do zrozumienia, że ataki na rafinerie ropy naftowej w Rosji nie są do końca pozytywnie odbierane, ponieważ mogą doprowadzić do niedoboru zasobów na rynkach światowych – skomentował austriacki wojskowy.