Ukraińcy ucieszyli się przedwcześnie. Mocarstwo studzi ich zapędy

Ukraina nie może, wbrew pojawiającym się w ostatnich tygodniach doniesieniom, wykorzystywać pocisków manewrujących Storm Shadow do atakowania celów położonych na terytorium Rosji. Wyjaśniamy, co to za broń i skąd wzięło się zamieszanie dotyczące zakresu, w jakim może być stosowana przez ukraińską armię.