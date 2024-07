Nabiera tempa temat przekazania przez zachodnich sojuszników Ukrainy pierwszych myśliwców F-16. Głos w tej sprawie zabrali liczni eksperci, w tym m.in. generał Igor Romanenko, zastępca szefa sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w latach 2006-2010. Jego zdaniem Kijów powinien otrzymać do końca roku co najmniej 60 myśliwców F-16.

Wojskowy nie gryzie się też w język, oceniając opóźnienia w dostawie maszyn. – Widać, że przygotowujemy się do przyjęcia i użytkowania tych samolotów, na co jest już za późno, bo Rosjanie od roku intensywnie się do tego przygotowywali – stwierdził.