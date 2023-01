Ta broń sprawdza się w Ukrainie. Wojsko Polskie zamawia kolejne sztuki

– Żołnierze ukraińscy chwalą nasze karabiny, ich zdaniem są niezawodne ergonomiczne i wytrzymałe. Sprawdzają się w trudnych warunkach – wskazywał we wrześniu w rozmowie serwisem Dziennik.pl Wojciech Arndt , prezes zarządu Fabryki Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o. Dodał, że do Ukrainy trafiło ponad 10 tys. sztuk polskich karabinków Grot . Zagraniczne opinie o tej broni potwierdzają, że zdała ona swój chrzest bojowy.

Pierwsze zdjęcia potwierdzające dostawy Grotów do Ukrainy pojawiły się w maju. Były to fabrycznie nowe wersje C16 FB-A2, ale na innych materiałach widać, że obrońcy używają też starszego wariantu CF16 FB-A1 z zamontowanym celownikiem optycznym. Broń produkowana przez radomską fabrykę jest z perspektywy militarnej stosunkowo młoda: pierwsze karabinki trafiły na uzbrojenie żołnierzy Wojsk Obrony terytorialnej 30 listopada 2017 r., a potem do jednostek operacyjnych Wojska Polskiego. W polskiej armii Groty zaczęły wypierać stopniowo starsze wersje karabinków Beryl.

"Powyższe problemy zostały wyeliminowane w aktualnie produkowanych i dostarczanych do Wojska Polskiego karabinkach w wersji CF16 FB-A2. Dźwignia przeładowania wraz z okładkami została przeprojektowana i wzmocniona tak samo jak iglica" – wyjaśniał na naszych łamach Juraszek. W nowym wariancie zdublowano wszystkie manipulatory, co jest charakterystyczne dla nowoczesnej broni. Masa CF16 FB-A2 to ok. 3,8 kg; ergonomia karabinka jest natomiast przystosowana zarówno do użytkowników prawo, jak i leworęcznych.