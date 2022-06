Nowy pakiet pomocy od USA. Co otrzyma Ukraina?

Jak czytamy na oficjalnej stronie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych , w skład nowego pakietu wejdą: cztery wyrzutnie rakiet HIMARS, 36 tys. sztuk amunicji kal. 105 mm, 18 pojazdów do holowania haubic M777 kal. 155 mm, 1200 granatników, 2 tys. karabinów maszynowych oraz 18 łodzi patrolowych. W komunikacie podkreślono, że od 2014 r. USA przekazały Ukrainie ponad 8,7 mld dolarów pomocy w zakresie bezpieczeństwa.

System artylerii precyzyjnej M142, znany jako HIMARS , jest produkowany przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin . Wspominany kompleks to mobilna, lekka i wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet o zasięgu do 300 km. Broń została opracowana pod koniec lat. 90 XX w. , a jej seryjną produkcję rozpoczęto w 2003 r.

Nazwa HIMARS to akronim od High Mobility Artillery Rocket System, co można tłumaczyć jako "System Artylerii Rakietowej Wysokiej Mobilności". Masa całego kompleksu wynosi 16 ton, a maksymalna prędkość pojazdu, który przenosi wyrzutnię (obecne wersje są osadzane na opancerzonej ciężarówce Oshkosh M1140), wynosi 95 km/h.