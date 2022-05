Polska chce kupić potężną broń. To amerykańskie wyrzutnie HIMARS

M142 HIMARS to nazwa lekkiej wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet produkcji amerykańskiego koncernu Lockheed Martin , znanego m.in. z opracowania myśliwców piątej generacji F-35. Jak zdradził szef MON, w planach jest wysoki poziom polonizacji sprzętu oraz jego integracja z polskim systemem zarządzania walką.

W mobilnym kompleksie HIMARS stosuje się amunicję kierowaną GMLRS-U/AW i ATACMS o zasięgu do 300 km. Nazwa wyrzutni to skrótowiec od High Mobility Artillery Rocket System (pol. System Artylerii Rakietowej Wysokiej Mobilności). System został opracowany w latach 90 XX. w., a od 19 lat prowadzona jest jego produkcja seryjna.