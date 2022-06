Słowenia wspiera Ukrainę. Wysłała 35 wozów M–80A

M–80A to konstrukcje powstałe w byłej Jugosławii. Według popularnego profilu na Twitterze "Ukraine Weapons Tracker", pojazdy te "mają cechy podobne do klasycznego BMP–1 i są uzbrojone w działko automatyczne kal. 20 mm oraz ppk 9M14 Malutka". Słowenia posiada obecnie 52 M–80A, z których większość od dawna nie była używana.

Co ciekawe, jeszcze przed rozpoczęciem wojny Ukraina planowała zakup 39 tych pojazdów. Teraz Słowenia dostarczyła je obrońcom bezpłatnie.

M–80 powstał w Jugosławii w drugiej połowie lat 70. XX w. Jest on zwykle porównywany do francuskiego AMX–10P lub radzieckich BMP–1 i BMP–2. Wyglądem przypomina pierwszy pojazd z tej listy, co nie powinno zaskakiwać z uwagi na fakt, że w pracach nad nim brali udział specjaliści z Francji.