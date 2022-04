Nowy "samolot zagłady". Lockheed Martin pokazał koncepcję EC-130J TACAMO

Maszyny, które są w stanie przetrwać wybuch bomby atomowej, pełnią służbę od 1989 roku w ramach misji TACAMO (ang. Take Charge and Move Out). W nadchodzących latach najprawdopodobniej zostaną zastąpione nowym modelem EC-130J TACAMO (testy EC-130J zaplanowano na 2026 r.). Koncepcja samolotu EC-130J TACAMO została zaprezentowana przez Lockheed Martin na wystawie Sea-Air-Space Ligi Marynarki Wojennej, która odbywa się na obrzeżach Waszyngtonu. Można ją zobaczyć tutaj.