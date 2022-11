Samolot myśliwski TAI TF-X na ukończeniu. Jest to turecki F-22 Raptor

Turcy pracują nad TF-X od przynajmniej 2021 roku, kiedy to tureckie Turkish Aerospace Industries (TAI) dostało za zadanie wykonanie analizy koncepcyjnej dla myśliwca, a w następnych latach wraz z tureckim lotnictwo opracowywano wymagania dla przyszłej konstrukcji.

Do programu był też potrzebny partner zagraniczny, z czym Turcja miała problemy. Początkowo próbowali oni dogadać się z Koreą Południową opracowującą swój własny myśliwiec 5. generacji KF-21 Boramae opisywany przez Łukasza Michalika, ale rozmowy zakończyły się porażką. Następnie mieliśmy epizod ze szwedzkim Saabem w latach 2013-2015, ale te rozmowy również zakończyły się fiaskiem.

Ma to sens, ponieważ aktualnie tureckie lotnictwo jest oparte o licencyjne produkowane samoloty F-16 , a obsługa naziemna doskonale zna ten silnik. Warto jednak zaznaczyć, że Turcy nie porzucili idei nowego silnika dla TF-X, ale prototypy i pierwsza transza produkcyjna ma wykorzystywać amerykańskie silniki.

TAI TF-X na pierwszy rzut oka wygląda jak F-22 Raptor. Mamy bardzo zbliżony kształt płatowca i dwa silniki z dwoma statecznikami pionowymi. Wymiarowo jest to mniejsza konstrukcja ponieważ biorąc pod uwagę pełnowymiarową makietę z 2019 roku pokazywaną na targach Paris Air Show, to ta miała skrzydła o rozpiętości 12 m, podczas gdy dla F-22 Raptor jest to 13,6 m.