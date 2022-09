Sekretna część w F-35. Opracowano ją w Chinach

Myśliwce F-35 są wyposażone w szereg zaawansowanych technologii, w tym stealth, która zmniejsza możliwość wykrycia samolotu. Maszyna w wersji A może osiągać prędkość ponad 2200 km/h i latać na pułapie do 15 km. Myśliwiec jest w stanie przenosić do 8 ton uzbrojenia, a jej zasięg to 2222 km. Chociaż nie ulega wątpliwości, że F-35 są maszynami o wielu możliwościach, program ich budowy jest często przedmiotem krytyki.