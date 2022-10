Najpierw MiG-29, teraz karabiny. Irańskie drony spadają jak liście

Drona irańskiej produkcji zestrzelono przy pomocy wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW kal. 12,7 mm. Jest to broń skonstruowana przez: G. Nikitina, J. Sokołowa i W. Wołkowa. Prace nad nim rozpoczęto w 1969 r., a trzy lata później karabin stał się częścią uzbrojenia Armii Radzieckiej. Jest to broń samoczynna, strzelająca z zamka otwartego, zasilana z metalowej taśmy segmentowej. Można ją łączyć z dwoma typami podstawy trójnożnej - 6T7 oraz 6U6. Pierwsza z nich służy do ostrzału wyłącznie celów naziemnych. Druga nadaje się zarówno do niszczenia celów naziemnych, jak i powietrznych.