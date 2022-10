Ukraińcy pokazali swoje trofeum. To przejęty Mohajer-6

Jak już informowaliśmy, drony Mohajer-6 irańskiej produkcji pojawiły się nad Odessą 23 września. Jedna z trzech maszyn, które przeprowadzały atak, została zestrzelona. Dwóch pozostałych nie udało się powstrzymać. Zneutralizowany bezzałogowiec trafił w ręce ukraińskich żołnierzy, którzy obecnie pokazują go jako trofeum. Jego bardzo dobry stan pozwala zauważyć wiele szczegółów związanych z konstrukcją.

Drony Mohajer-6, podobnie jak i Shahed-136 coraz częściej pojawiają się nad Ukrainą. Pierwszy ze wspomnianych bezzałogowców to wielozadaniowe urządzenia typu ISTAR (ang. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance). Służą do rozpoznania, obserwacji czy uderzeń. Drony zostały zaprojektowane w kwietniu 2017 r., a ich seryjna produkcja ruszyła w lutym 2018 r.