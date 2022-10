To pierwszy taki przypadek. MiG-29 w starciu z Shaded-136

Ukraińcy wciąż korzystają z MiG-ów-29, czyli radzieckich myśliwców frontowych, opracowanych przez biuro konstrukcyjne MiG-a. Tego typu maszyny są przeznaczone do niszczenia celów powietrznych i naziemnych, ale ze względu na niewielki zasięg wykorzystuje się je głównie do walki blisko frontu i własnych sił. Warto przypomnieć, że MiG-ach zastosowano dwa silniki - Klimow RD-33. Nawet gdy jeden przestanie działać, drugi umożliwia bezpieczne dolecenie do miejsca lądowania.

MiG-29 może poruszać się z maksymalną prędkością 2,3 Ma. W jego uzbrojeniu znajduje się m.in. wbudowane działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm na 150 sztuk amunicji. Dodatkowo, w zależności od wersji maszyna posiada również od 6 do nawet 9 zewnętrznych węzłów podwieszanego uzbrojenia. Myśliwiec może przenosić np. pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu R-27, pociski rakietowe krótkiego zasięgu R-73 czy bomby lotnicze o masie do 3000 kg.

Ukraińskie MiG-i poradziły sobie z dronami Shahed-136, które niedawno opisywaliśmy. Są to drony kamikaze produkowane w Shahed Aviation IRGC . Ich dokładna specyfikacja wciąż pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że Shaded-136 to amunicja krążąca (ang. loitering munition), która może formować tzw. rój. Dron najprawdopodobniej ma efektywny zasięg lotu wynoszący tys. km i maksymalny zasięg 2,5 tys. km. Wiele wskazuje, że może przenosić głowicę o wadze 50 kg i lecieć na wysokości do 60 do nawet 4 tys. m z prędkością przelotową wynoszącą ok. 180 km/h.