Nowe czołgi dla rosyjskiej armii. Przemysł przekazał transzę T‑90M i T‑72B3M

Poza ogólną informacją o dostawach, Urałwagonzawod nie podał konkretów. Nie wiadomo, ile czołgów powstało i w jakim standardzie wyposażenia (chodzi m.in. o ochronę antydronową i zagłuszarki) zostały dostarczone do sił zbrojnych. Znane są typy przekazanej broni – są to czołgi T-72B3M i T-90M .

O ile T-72B3M można nazwać wołem roboczym rosyjskich sił pancernych, to mniej liczny T-90M jest – jeśli nie liczymy "defiladowego" T-14 Armata – szczytowym osiągnięciem rosyjskiego przemysłu czołgowego, a prezydent Putin nazywa go nawet najlepszym czołgiem świata.

T-90M Proryw to zmodernizowana, najnowsza produkowana seryjnie wersja czołgu T-90. Choć producent podkreśla dostarczanie armii fabrycznie nowych wozów, w rzeczywistości dotyczy to tylko niewielkiej części T-90M. Większość dostarczanych czołgów to efekt przebudowy eksploatowanych przez Rosjan T-90 i T-90A.