Putin twierdził, że to najlepszy czołg. Chyba nie widział tego zdjęcia

W trakcie niedawnej wizyty w jednym z zakładów zbrojeniowych Władimir Putin stwierdził, że czołgi T-90 są "najlepszymi na świecie". T-90M to najnowszy wariant, który bywa określany "dumą Putina". Rosyjski prezydent osobiście doglądał jego produkcji i pozował do zdjęć z jednym z prototypów. Wojna w Ukrainie pokazała, że T-90M, chociaż jest znacznie bardziej zaawansowany do starszych rosyjskich czołgów, pozostaje stosunkowo łatwym celem dla Ukraińców.