Kompromitacja Putina. Jeden czołg na paradzie

Swojego czasu konstruktorom T-34 przyświecała idea przygotowania czołgu, który będzie odpowiedzią na zachodnie czołgi Panther i Tiger. Warianty T-34-85 powstawały od 1944 r. Przy masie ok. 32 t oraz silniku o mocy 500 KM są w stanie poruszać się z prędkością do ok. 55 km/h. Mają pancerz spawany z pyt walcowanych oraz przestarzałe uzbrojenie w postaci armaty wz. 1944 ZiS-S-53 kal. 85 mm. Trudno porównywać te parametry do współczesnych czołgów, a dodatkowo w T-34-85 brakuje wielu wynalezionych w późniejszych latach systemów optycznych i elektronicznych.