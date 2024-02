Tajemnicze drony Baba Jaga. Dalej budzą postrach wśród Rosjan

Ukraińcy przedstawiają drony "Baba Jaga" jako ciężkie, uderzeniowe bezzałogowce, zdolne do przenoszenia ładunków bojowych o masie do 20 kg i zasięgu wynoszącym ok. 10 km. Urządzenia zazwyczaj atakują nocą, ponieważ słychać je ze znacznej odległości, ale sprawdzają się też za dnia. Wydawany przez nie hałas może działać jak broń psychologiczna. Rosjanie, słysząc go, widzą, że zbliża się poważne niebezpieczeństwo.