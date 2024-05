Amerykanie mają o jednego bombowca stealth mniej. B‑2 Spirit nie do naprawy

Bombowce B-2, znane również jako "Duchy", są często określane mianem "niewidzialnych" ze względu na zastosowanie w ich budowie technologii stealth. Ta technologia, znacząco obniża ich wykrywalność, co czyni je praktycznie niewidzialnymi dla radarów. Ta unikalna cecha, połączona z ich imponującą prędkością i dużą ładownością, sprawia, że są to maszyny zdolne do udziału w różnorodnych misjach i operacji, zarówno na niskich, jak i na dużych wysokościach.