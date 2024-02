Zmodernizowany "Biały Łabędź". Putin podziwiał Tu‑160M w Kazaniu

Jak wyjaśnia Defence Blog, bombowce Tu-160M, które Putin oglądał w Kazańskich Zakładach Lotniczych to dwie maszyny po zakończonej modernizacji i dwie stworzone z radzieckich zapasów, które opuściły linie montażowe w 2022 r., ale nadal nie zostały przekazane Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej. Tak przynajmniej sugeruje nagranie opublikowane po wizycie rosyjskiego przywódcy w fabryce.

Serwis zwraca również uwagę, że Kazańskie Zakłady Lotnicze, według Rosjan, zatrudniają obecnie ok. 8500 osób. Jeśli okazałoby się to prawdą, KAZ byłby jednym z największych przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Defence Blog informuje jednocześnie, że według rosyjskich oficjeli fabryka samolotów w Kazaniu dopiero przygotowuje się do rozpoczęcia masowej produkcji Tu-160M. Maszyny te w przyszłości mają wzmocnić możliwości rosyjskiego lotnictwa strategicznego, które bazuje obecnie na bombowcach Tu-95MS i podstawowej wersji Tu-160.