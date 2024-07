Ile samolotów bojowych produkuje Rosja? Liczby stanowią jasno

Ok, rozumiem

Chociaż rosyjski przemysł zbrojeniowy nieustannie dostarcza armii nowe samoloty bojowe, tempo przekazywania kolejnych maszyn jest zauważalnie niższe niż w poprzednich latach. Jak wygląda to dokładnie?

Do tematu odniósł się ukraiński komentator wojskowy i polityczny Ołeksandr Kowalenko. Jego zdaniem aktualnie Rosjanie produkują takie samoloty bojowe jak Su-35, Su-34, Su-57 oraz szkolno-treningowe Jak-130. W przypadku myśliwców Su-30 i MiG-29 skupiają się natomiast głównie na remontach i modernizacjach egzemplarzy przechowywanych w magazynach.

Ile samolotów bojowych produkuje Rosja?

– Przede wszystkim produkują teraz samoloty Su-35 i Su-34. Są w stanie wyprodukować do jednej eskadry rocznie, czyli maksymalnie 8-10 takich samolotów rocznie – powiedział Ołeksandr Kowalenko na antenie kanału telewizyjnego Kijów24.

Znacznie skromniej, zdaniem ukraińskiego eksperta, wygląda jednak produkcja Su-57, czyli najnowocześniejszego samolotu bojowego rosyjskiego lotnictwa. To wielozadaniowa maszyna 5. generacji o obniżonej wykrywalności, która posiada zdolność do lotów supercriuse (z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalaczy). Su-57 może operować na pułapie do 20 tys. m. W standardzie posiada działko kal. 30 mm, ale dysponuje również 12 węzłami podwieszanymi na cięższe uzbrojenie.

– Czasami mówią, że mogą wyprodukować więcej, nawet eskadrę, ale to mało prawdopodobne. Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że tak jest w istocie. Oznacza to, że maksymalnie powstają 2-4 takie samoloty rocznie – uważa Kowalenko.

W tym roku Rosjanie wzmocnili się tylko czterema Su-34

Wyliczenia Ukraińca pokrywają się z ostatnimi dostawami dla rosyjskiej armii. W 2024 r. odebrała ona dwie dostawy Su-34, przy czym każda liczyła tylko po dwa takie samoloty.

To o tyle interesujące, że Su-34 jest uznawany z trzon rosyjskiego lotnictwa. To bombowiec taktyczny mierzący ponad 23 m długości, który przy napędzie w postaci dwóch silników AŁ-31F M1 jest w stanie osiągać prędkość do 1900 km/h.

Posiada działko GSz-30-1 kal. 30 mm, ale jego najważniejsza cecha to możliwość przenoszenia do 8 t uzbrojenia dodatkowego, z czego Rosjanie korzystają atakując ukraińskie pozycje. Wykorzystują Su-34 do przenoszenia i zrzucania kierowanych bomb lotniczych typu KAB o masie kilkuset kg, a nawet FAB-3000, które uchodzą za najpotężniejsze bomby w arsenale Putina.

W 2022 r. rosyjskie siły lotnicze zostały wzmocnione 29 nowymi samolotami bojowymi. W 2023 r. otrzymały z kolei 26 samolotów bojowych. Ukraiński portal Defence Express podkreślił, że rosyjska produkcja samolotów bojowych trwa, ale jej skala jest wyraźnie ograniczona i może okazać się niewystarczająca aby w pełni zastąpić samoloty bojowe tracone w konflikcie z Ukrainą.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski