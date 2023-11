Takiego nagrania świat jeszcze nie widział. B-21 Raider po raz pierwszy w powietrzu

Amerykanie od dłuższego czasu zapowiadali, że bombowiec B-21 Raider odbędzie swój pierwszy lot jeszcze przed końcem 2023 r. Jak widać, słowa dotrzymali, a nowoczesna maszyna ma kolejny, ważny test na swoim koncie. Według amerykańskiego serwisu The War Zone zajmującego się tematyką militarną jest to jedno z najbardziej znaczących osiągnięć w dziedzinie lotnictwa ostatnich lat. Drugi na świecie bombowiec wykonany w technologii stealth (przynajmniej taki, o którego istnieniu wiadomo) - wzbił się w powietrze.

Na razie niewiele wiadomo o specyfice samej maszyny i jej możliwościach. Pewne jest natomiast to, że B-21 Raider, to rozwiązanie wykonane w technologii stealth i układzie latającego skrzydła. Jego rola nie nie będzie sprowadzała się jedynie do misji bombowych. Maszyna ma służyć również do prowadzenia rozpoznania, walki radioelektronicznej, czy zarządzania polem walki.