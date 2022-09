Fabryka Broni "Łucznik" z nagrodą. Doceniono nowe warianty karabinka Grot

To wyjątkowe i prestiżowe wyróżnienie dla naszego zakładu, dla konstruktorów i dla wszystkich pracowników, dzięki którym nasza Fabryka Broni tworzy produkty najwyższej jakości. Produkowane przez nas karabinki w bezkolbowym układzie konstrukcyjnym (bull-pup) MSBS GROT B16 oraz subkarabinki w kolbowym układzie konstrukcyjnym MSBS GROT C10 powstały w ramach projektu rozwojowego Wojska Polskiego –polskich konstruktorów i technologów Fabryki Broni, we współpracy z najwybitniejszymi ekspertami Wojskowej Akademii Technicznej. To pierwsze po II wojnie światowej, zaprojektowane w Polsce konstrukcje tego typu, wdrożone do seryjnej produkcji w naszym rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Z tego wynika ich olbrzymie znaczenie dla obronności naszego kraju. Dlatego z dumą odbieramy Wyróżnienia Specjalne dla naszych konstrukcji w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2022”