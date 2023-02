Niewidzialni aniołowie stróże. Latająca ochrona prezydenta Bidena na polskim niebie

Do wizyty odniósł się także szef FSB Aleksander Bortnikow. Rosjanin zauważył, że wprawdzie Biały Dom powiadomił Kreml kanałami dyplomatycznymi o obecności prezydenta w Kijowie, jednak Rosja nie dała Amerykanom żadnych gwarancji bezpieczeństwa.

Rankiem 20 lutego nad Polską pojawiły się aż dwa samoloty AWACS - E-3B Sentry (szerzej o dwóch AWACS-ach nad Polską pisała Karolina Modzelewska). Nawet pojedyncze przeloty tych wyjątkowych maszyn nie są codziennością, jednak jednoczesny patrol dwóch AWACS-ów to prawdziwy ewenement.

To samoloty zbudowane na bazie maszyn Boeing 707. Ich charakterystyczną cechą jest wielka antena radaru, umieszczona w opływowej osłonie o kształcie dysku. 9-metrowy dysk jest uniesiony nad kadłubem samolotu na wspornikach i zapewnia możliwość dookólnego śledzenia sytuacji w powietrzu.

Stratotankery to bardzo specyficzna konstrukcja, pokazująca, jak długowieczne mogą być niektóre latające maszyny. Pierwsze samoloty tego typu weszły do służby w 1957 roku i to na ich bazie powstały później takie konstrukcje, jak Boeing 707 czy transportowy C-135 Stratolifter.