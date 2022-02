Flightradar24: znikające samoloty. Rosyjskie maszyny są jak kamfora

Serwisy takie jak Flightradar24 pozwalają na śledzenie, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, sytuacji na niebie. Widać w nich większość samolotów, jakie znajdują się w powietrzu, a wskazanie którejś z maszyn da nam zazwyczaj dostęp do bardziej szczegółowych informacji: danych samego samolotu, jak i aktualnie wykonywanego lotu.

Taką sytuację można było zaobserwować w dniu rosyjskiego ataku na Ukrainę – pewien lecący z Moskwy samolot wojskowy w pobliżu ukraińskiej granicy nagle zniknął z ekranu. Jak to możliwe?

Wynika to ze sposobu, w jaki powszechnie dostępne serwisy gromadzą dane. Wbrew stereotypowi nie są to dane z radarów, ale z transponderów – przekaźników, wchodzących w skład systemu ADS-B (automatic dependent surveillance – broadcast).

To montowane w większości statków powietrznych, również wojskowych, nadajniki, dzięki którym lecący samolot wysyła informacje na swój temat: położenie, wysokość, kierunek lotu i prędkość, a także dane identyfikacyjne.

Drugim filarem serwisu są pasjonaci lotnictwa, wyposażeni w odbiorniki ADS-B – to tysiące wolontariuszy, przechwytujących dane z samolotów i wysyłających je do serwisu sprawiają, że reszta świata może oglądać na ekranie miniaturki poruszających się samolotów. Do tej społeczności może dołączyć każdy z nas – wystarczy kupić odbiornik.